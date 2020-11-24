Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen kimdir? Safiye'nin sevgilisi Naci karakterine hayat verecek olan Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisinde ekrana gelen son bölümde Neriman, karşı apartmana taşınan öğretmenine el sallamak istediğini ablası Safiye'ye söylemişti. Safiye'nin gençlik aşkı olan Naci karakterine hayat veren isimin kim olacağı belli oldu. TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine Tansel Öngel hayat verecek? Peki Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?
TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı dizisinde bu hafta diziye Naci karakteri ile sahil olacak isim olan kimdir sorusu diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümde Safiye'nin gençlik aşkı olan Naci karakterine hayat verecek olan Tansel Öngel hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Tansel Öngel kimdir?
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.
2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.
Rol aldığı oyunlar
Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
TV dizileri
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim
Adak (2006) : Zeynel
Güz Yangını (2005) : Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu
Avrupa Yakası (2005) : Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)
Filmleri
Bizim Köyün Şarkısı (2018)
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir