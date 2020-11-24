Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen kimdir? Safiye'nin sevgilisi Naci karakterine hayat verecek olan Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?

TRT 1 ekranında yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı dizisinde bu hafta diziye Naci karakteri ile sahil olacak isim olan kimdir sorusu diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümde Safiye'nin gençlik aşkı olan Naci karakterine hayat verecek olan Tansel Öngel hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Tansel Öngel kimdir?

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı oyunlar

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

TV dizileri

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

Filmleri

Bizim Köyün Şarkısı (2018)

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir