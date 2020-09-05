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05.09.2020 - 11:33 |

'Masumlar Apartmanı'nın afişi yayınlandı

TRT 1’in yeni dizisi ‘Masumlar Apartmanı’, 15 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

'Masumlar Apartmanı'nın afişi yayınlandı
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Gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan 'Masumlar Apartmanı' dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' romanından esinlenerek hazırlandı. 15 Eylül’de TRT 1’de başlayacak olan yapımın afişi yayınlandı.

Dizinin konusu şöyle:
"Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı aşk kazanacak mı?"

Masumlar Apartmanının afişi yayınlandı

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