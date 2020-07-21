Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un eşi ve oğlu kimdir?
Mehmet Aslantuğ pek çok yapımda rol aldı. Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ olan ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.Birçok ödül alan Aslantuğ'un yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un bibliyografisi...
Arzum Onan, "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili" notu ile eşi Mehmet Aslantuğ ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Aslantuğ'un hayatı ise gündemde merak ediliyor. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir,oğlu kim?
MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?
Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 tarihinde Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı.1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. Arzum Onan'la evli. Can adında bir oğlu var.
FİLMOGRAFİ
1986 Gündoğmadan
1987 Ateş Böceği
1987-1988 Belene
1989-1990 İz Peşinde
1990 Başka Olur Ağaların Düğünü
1990 Vurguna İnmek
1991 Kopuk Dünyalar
1991 Karayar Köprüsü
1992 Kapıları Açmak
1993 Yalancı
1994 Yengeç Sepeti
1994 Gerilla
1995 Bir Kadının Anatomisi
1995 Kurtuluş
1996 Akrebin Yolculuğu
1997 Yeni Bir Yıldız
1997-2000 Sıcak Saatler
1999 Merdoğlu
2001-2002 Hırsız
2003-2005 Bir İstanbul Masalı
2009 Hanımın Çiftliği (Muzaffer Bey)
2010 Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)
2011 Canım Babam (Doktor Kerem)
2012 Veda (Dizi) Mehmet Reşat Bey
2013 Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes
2015 Aşkın Kokusu - Aziz
2016 Kördüğüm - Enver
2017 Direniş Karatay - Emir Celaleddin Karatay
2019 Kardeş Çocukları - Yıldırım Saner
ÖDÜLLERİ
1990-1994-1997-2004 yıllarında Altın Kelebek Ödülü
1992-1993-1994 yıllarında Altın Portakal
1994 yılında Altın Koza
1995 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları
1998 yılında Altın Objektif