05.06.2020 - 10:13 |
Mehmet Aslantuğ sahte hesaplara daha fazla dayanamadı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, pek çok ünlü ismin aksine Instagram'da kendisine bir hesap açmamıştı. Aslantuğ, kendisi adına açılan sahte hesaplar konusunda uyarıda bulunmak için sosyal medyaya giriş yaptı.
Takipçi sayısı her geçen gün artan Mehmet Aslantuğ’un Instagram hesabını eşi Arzum Onan kendi sayfasından anonsladı ve sevenlerinden eşini takip etmelerini istedi. Mehmet Aslantuğ ise Instagram hesabındaki ilk paylaşımını bir uyarıya ayırmak istedi.
“Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim” notunu düştüğü gönderisinde Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.