MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mehmet Aslantuğ sahte hesaplara daha fazla dayanamadı
05.06.2020 - 10:13 |

Mehmet Aslantuğ sahte hesaplara daha fazla dayanamadı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, pek çok ünlü ismin aksine Instagram'da kendisine bir hesap açmamıştı. Aslantuğ, kendisi adına açılan sahte hesaplar konusunda uyarıda bulunmak için sosyal medyaya giriş yaptı.

Mehmet Aslantuğ sahte hesaplara daha fazla dayanamadı
ABONE OL

Takipçi sayısı her geçen gün artan Mehmet Aslantuğ’un Instagram hesabını eşi Arzum Onan kendi sayfasından anonsladı ve sevenlerinden eşini takip etmelerini istedi. Mehmet Aslantuğ ise Instagram hesabındaki ilk paylaşımını bir uyarıya ayırmak istedi.

“Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim” notunu düştüğü gönderisinde Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Mehmet Aslantuğ sahte hesaplara daha fazla dayanamadı

Ebru Polat'tan tavsiyerler! "Kocalarınızı elinizden alırlar"Instagram paylaşımları olay olan ünlü şarkıcı, yaklaşık 500 bin izlenen görüntüsü ile sosyal medyayı salladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Sorun yok’

‘Sorun yok’

Rekora koşuyorlar

Rekora koşuyorlar

Boğaz’da huzur saati

Boğaz’da huzur saati

İstanbul- Ankara arası

İstanbul- Ankara arası

Sıradaki Haber