Mehmet Aslantuğ sahte hesaplara daha fazla dayanamadı

Takipçi sayısı her geçen gün artan Mehmet Aslantuğ’un Instagram hesabını eşi Arzum Onan kendi sayfasından anonsladı ve sevenlerinden eşini takip etmelerini istedi. Mehmet Aslantuğ ise Instagram hesabındaki ilk paylaşımını bir uyarıya ayırmak istedi.

“Hazır sayfayı başlatmışken şu borcumuzu da ödeyelim” notunu düştüğü gönderisinde Aslantuğ, kendi adını kullanarak insanları dolandıran sayfalar hakkında sevenlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.