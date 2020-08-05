Mehmet Şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu!

'Masterchef Türkiye 2020' yarışmasında dün akşam ilk 16'ya girmeye hak kazanan ikinci isim belirlendi.

Şefler, yarışmacı olabilmek için karşı karşıya gelen 13 isimden çökertme kebabı yapmasını istedi. 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan adaylar arasında 6 kişi sonraki tura geçti. Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav bir üst tura çıkmaya hak kazandı. 25 dakikalık 'Yaratıcılık' turunun sonunda Duygu Acarsoy, önlüğü kazanarak MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüme Mehmet Yalçınkaya ile Furkan arasındaki gerilim damga vurdu. Mehmet Şef, genç aşçı adayının kendisine verdiği cevap ile çılgına döndü. "İki dakikada bir mazeret sunuyorsun. Dışarı çık! Hemen dışarı çık" diyen Mehmet Yalçınkaya, Furkan'ı stüdyodan kovdu.