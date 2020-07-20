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20.07.2020 - 13:48 |

Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef aslen nereli?

Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Türkiye'nin şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı da merak edilen konular arasında. Yarışmadaki yorumları ve tavrı ile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Şef, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya aslen nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya biyografisi...

Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef aslen nereli?
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MasterChef Türkiye'nin üç jürisinden biri olan Mehmet Yalçınkaya kimdir? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın biyografisi...

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.

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