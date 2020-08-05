Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Şef nereli, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye jürisinde yer alan Mehmet Yalçınkaya yarışmanın en zorlu şeflerinden birisi. Yeni sezonda da yarışmacılara kritik uyarılarda bulunan Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Yalçınkaya ile ilgili merak edilenler...

MEHMET ŞEF SON BÖLÜMDE YARIŞMACILARA SERT ÇIKTI!

MasterChef Türkiye 2020 hız kesmeden devam ediyor. 28 yarışmacının final turu için yarıştığı MasterChef'te yarışmaya devam edecek 16 kişi seçiliyor. Son bölümde Mehmet Şef yarışmacılara sert çıktı:

Vereceğimiz ödevleri tam anlayıp başladığınızı düşünmüyorum. Ben bir iki kişiyi gördüm düşünen... Aşırı rahat görüyorum yarışmacıları bu beni korkutuyor. Bu saatten sonra kendinizi toparlamanız gerekir çünkü başka şansınız yok.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.