Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında? Mehtap Ar'ın hastalığı ne?

Bir süredir kanser tedavisi ile mücadele eden Mehtap Ar konusunda araştırmalar hız kazandı. 2008 yılında hayatını kaybeden Aysel Gürel'in büyük kızı olan Mehtap Ar 13 yıl önce yakalandığı Rahim ağzı kanserinin ardından bu kezde akciğer kanseri ile mücadele ediyor. Peki Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında, son sağlık durumu nasıl?

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

MEHTAP AR'IN SON SAĞLIK DURUMU

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Mehtap Ar'ın tedavisi kardeşi Müjde Ar'ın Bodrum'daki evinde devam ediyor. Özgür Aras, "Üçü Her Yerde" programı Mehtap Ar'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Aras "Mehtap Ar, uzun süredir o kötü hastalıkla mücadele veriyor. 10 gün önce rahatsızlık geçirerek kontrol amacıyla gittiği hastanede yoğun bakıma aldılar. 5 gün önce yoğun bakımdan çıktı ama durumu hala stabil. Sağolsun Sezen Aksu, ablası Müjde Ar, oğlu Söz, tüm ailesi hep yanındaydı" dedi.

13 yıl önce rahim ağzı kanseri tedavisi gören ve hastalığı yenen Mehtap Ar, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor.