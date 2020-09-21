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21.09.2020 - 07:00 |

Meksika Haftası’na gala

Fairmont Quasar Istanbul, İstanbul Meksika Konsolosluğu iş birliği ile düzenlediği Meksika Gastronomi Haftası’nın gala yemeğinde, misafirlerine Latin esintileriyle dolu bir gece yaşattı.

Meksika Haftası’na gala
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Fairmont Quasar Istanbul, İstanbul Meksika Konsolosluğu iş birliği ile düzenlediği Meksika Gastronomi Haftası’nın gala yemeğinde, misafirlerine Latin esintileriyle dolu bir gece yaşattı. İstanbul Meksika Başkonsolosu Maria Isabel Arvide Limon ve Fairmont Quasar Istanbul Otel Müdürü Can Özmeriç’in ev sahipliğindeki davete, iş, sanat ve moda dünyasından seçkin konuklar katıldı.
Meksika mutfağının yükselen yıldızı şef Norberto Ruiz Castro’nun hazırladığı benzersiz lezzetlerin sunulduğu davet, kokteylle başladı. Ardından Aila Restaurant’a geçen konuklar, Norberto Ruiz Castro’nun geleneksel tariflerin yanı sıra yaratıcı yorumları bir araya getirdiği lezzetleri Mariachi Trio eşliğinde tattılar.

Meksika Haftası’na gala

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