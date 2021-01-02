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02.01.2021 - 16:19 |

Melek Baykal isyan etti: Değer mi hiç!

Usta oyuncu Melek Baykal, yılbaşı gecesi Roma'daki kutlamalarda kullanılan havai fişekler yüzünden yüzlerce kuşun ölmesine tepki gösterdi.

Melek Baykal isyan etti: Değer mi hiç!
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Melek Baykal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Havai fişek gösterileriniz batsın. İnsanoğlu bir anlık zevki için binlerce kuşun ani şokla kalplerinin durmasına neden oluyor. Değer mi hiç! Düşünün bir an isterseniz" notunu yazdı.

Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımına, "havai fişek yasaklansın" etiketini de ekledi.

Melek Baykal isyan etti: Değer mi hiç

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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