Melek Baykal isyan etti: Değer mi hiç!

Melek Baykal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Havai fişek gösterileriniz batsın. İnsanoğlu bir anlık zevki için binlerce kuşun ani şokla kalplerinin durmasına neden oluyor. Değer mi hiç! Düşünün bir an isterseniz" notunu yazdı.

Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımına, "havai fişek yasaklansın" etiketini de ekledi.