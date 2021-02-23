Melek Mosso’ya ahlaksız hareket soruşturması!

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce Bigfest Gençlik Festivali kapsamında Life Park'ta konser verdi. Mosso'nun, 'Babayı Alırsın' şarkısını seslendirdiği sırada izleyicilere ahlaksız bir el hareketi yaptığı iddia edildi. Mosso'nun bu hareketinden rahatsız olan bir izleyici, konseri kızıyla birlikte seyrettiğini, kızının örnek aldığı şarkıcının hayâsızca hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek, Mosso'dan şikayetçi oldu. İzleyicinin ihbarı sonrası Mosso hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah gazetesinin haberine göre; savcılık, şarkıcının eyleminin, bir grubu veya bir kesimi hedef almaksızın icra ettiği iş sebebiyle gerçekleştiğini, bu nedenle suç işleme kastı olmadığına karar verdi. Mosso hakkındaki şikayeti, takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

"SAHNE ŞOVUYDU, SUÇ KASTIM YOKTU"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mosso, açık alanda sahne şovu olarak konser verdiğini, 'Babayı Alırsın' adlı şarkıda yine sahne şovu kapsamında soruşturmaya konu hareketi yapmış bulunduğunu ancak suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyledi.