Melih Çardak, 'Arka Sokaklar'da

Yapımcılığını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisine Melih Çardak katıldı.

Dizinin 22 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak 574’üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Çardak, 'Servet Karaca' karakterine hayat verecek.

'Arka Sokaklar' yeni bölümleri ile her cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.