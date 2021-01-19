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19.01.2021 - 07:00 |

Melih Çardak, 'Arka Sokaklar'da

Kanal D’nin; 15 sezondur ekranda olan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar', her cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Melih Çardak, 'Arka Sokaklar'da
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Yapımcılığını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisine Melih Çardak katıldı.

Dizinin 22 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak 574’üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Çardak, 'Servet Karaca' karakterine hayat verecek.

'Arka Sokaklar' yeni bölümleri ile her cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Oak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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