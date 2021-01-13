Melis İşiten eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na göderme mi yaptı?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

2019'un temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanan çiftten Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile sarılırken çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Uraz Kaygılaroğlu'nun kafalarını karıştıran bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

"UNUTMA"

Ayrıldıktan sonra eski eşi ile dostluğunu sürdüren Melis İşiten, Kaygılaroğlu'nun paylaşımının ardından Twitter hesabından, "Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri... 12.01.2021" ifadelerini paylaştı. İşiten'in bu sözlerinin eski eşine olduğu öne sürüldü.

"İLİŞKİMLE İLGİLİ ÇOK ŞEY YAZILDI"

Kısa bir süre sonra gönderisini kaldıran Melis İşiten, ardından "Evliyken ve boşandıktan sonra ilişkimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi. O zamanlar kirlenmemesi adına çok bir şey söylemedim. Şimdi ben ne desem çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz. Oysa ben yeni sayfam kirlenmesin diye bu sefer sizden saklıyorum hikayemi" açıklamasını yaptı.