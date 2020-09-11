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11.09.2020 - 16:36 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Melisa Döngel: Diziden ayrılmadım

FOX'ta yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde 'Ceren Başar' karakterini canlandıran Melisa Döngel, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Melisa Döngel: Diziden ayrılmadım
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Melisa Döngel, diziden ayrıldığı yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. Sağlık sorun nedeniyle dizinin son bölümünde yer alamayan oyuncu, "Diziden ayrılmadım. Bağırsaklarımda sorun olduğu için 1-2 bölümde yer almadım" dedi.. 

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Cadde Yazarları

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