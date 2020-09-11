Melisa Döngel: Diziden ayrılmadım

Melisa Döngel, diziden ayrıldığı yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. Sağlık sorun nedeniyle dizinin son bölümünde yer alamayan oyuncu, "Diziden ayrılmadım. Bağırsaklarımda sorun olduğu için 1-2 bölümde yer almadım" dedi..