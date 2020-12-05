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05.12.2020 - 16:09 |

Melisa Sözen, Cihangir'de ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta 'Kırmızı Oda'ya veda eden Melisa Sözen, hem dizi hem de özel hayatı hakkında açıklamalar yaptı.

Melisa Sözen, Cihangir'de ortaya çıktı
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'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteriyle dikkat çeken Melisa Sözen, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre; Cihangir'de arkadaşlarıyla buluşan Melisa Sözen, "Kırmızı Oda'da çok güzel 12 hafta geçirdim. Keyfim yerinde, şimdilik dinleniyorum. Biraz zaman geçtikten sonra önüme gelen projeleri inceleyeceğim" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine değinen oyuncu, "Pandemi süreci bütün sektörleri etkiledi. Biz yasaklarda bile önlem alarak çalıştık" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya gideceği iddiası hatırlatılan Sözen, "Evet, Fransa'da bir dizi ve bir sinema filminde rol aldım. Fransa'ya gitmeme pandemi engel oldu. Bu hastalığa yurtdışında yakalanmak istemezdim" dedi.

Özel hayatı hakkında da konuşan Sözen, "Eşim (Harun Tekin) stüdyoda. Konserleri olmasa bile projeleri üzerine çok çalışıyor. Şu sıralar birbirimize fazlasıyla zaman ayırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Melisa Sözen, Cihangirde ortaya çıktı

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