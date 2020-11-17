Meltem Cumbul provaya geldi

Sabah erken saatlerde geldiği AVM'de spor giyimi ve samimi hareketleri ile dikkat çeken Meltem Cumbul, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Tiyatro oyunun olduğunu dile getiren Meltem Cumbul, "Bugün ‘Ben Sevgili Milena’ adlı oyunum var. Sabah erken saatlerde uyanıp prova yapmaya geldim. Onun dışında sağlığıma dikkat ediyorum, düzenli spor yapıyorum. Her şey yolunda gidiyor" dedi.