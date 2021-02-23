Meltem Miraloğlu kimdir, nereli? Meltem Miraloğlu eşi kim?

Türk dizi ve film oyuncusu olan Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük birisiyle yaptığı evlilik ile magazinde yer aldı. Peki, Meltem Miraloğlu kimdir, nereli, şuan nerede yaşıyor?

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır'da doğan Meltem Miraloğlu 13 Ocak 1987 doğumludur. Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. Hayat Devam Ediyor adlı dizideki rolü ile tanınır. Ayrıca, Adını Kalbime Yazdım, Kılıç Günü ve Bir Bulut Olsam'da oynamıştır.

MELTEM MİRALOĞLU KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

Ağustos-Kasım 2017 arasında, yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evliydi. Ekim 2019'da Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı Patrick Grady ile evlendi. Kasım 2019'da Miraloğlu, eşinden boşanma kararı aldı. Mart 2020'de, Miraloğlu'nun eşinden boşandığı iddia edildi.