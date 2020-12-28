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28.12.2020 - 00:38 |

Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı yayında! Menajerimi Ara 18. son bölüm detayları...

Menajerimi Ara beklenen 19. yeni bölüm fragmanı sevenleri ile buluştu. Son bölümde, Mayda'nın yaptıkları, zaten kötü durumda olan Ego ajansı çıkmaza sokacaktır. Beğeni ile takip edilen Menajerimi Ara dizisi her hafta pazar akşamları Star TV'de yayımlanıyor. Peki, Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı yayında! Menajerimi Ara 18. son bölüm detayları...
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Star'ın dikkat çeken yapımlarından Menajerimi Ara, 18. son bölümü yine nefesleri kesti. Feris'in Dicle için planladıkları Barış ile Emir'in karşı karşıya gelmesine neden olur. Uyarlama dizinin oyuncuları ve konusu da bir o kadar ilgi gören konular arasında bulunuyor. İşte, Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı...

18. BÖLÜM ÖZETİ

Ego Ajans’ta durumlar kötüye giderken Mayda’nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur. Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle’yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir’i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans’ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.

MENAJERİMİ ARA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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