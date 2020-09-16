Menajerimi Ara 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Menajerimi Ara'nın 4.bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. 4.bölümde Demat Akbağ, Melisa Şenolsun ve Edis konuk oyuncu olarak katıldılar. Dicle, Kıraç'ın ajanstan ayrılacağını öğrenir ve bu bilgiyi Feris'e söyler. Heyecanla beklenen Menajerimi Ara 5.bölüm fragmanı yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük umutlarla gittiği galadan müthiş bir hayal kırıklığı ile çıkan Dicle, onu yolundan çevirmeye çalışan herkese karşı ayakta kalmaya kararlıdır.

Dicle, Beren’le Barış’a gelen fotoğraf çekimi ile ilgilenmek zorundayken Feris’in oyuncusu Edis ile Çınar’ın oyuncusu Melisa Şenolsun, uzun zamandır beraber rol aldıkları dizinin setinde büyük bir gerilim yaşarlar.

Bu sırada Ego Ajanstan ayrılma planları yapan Kıraç, Demet Akbağ’ı da yanında götürmek için harekete geçer.

Dicle, ajanstan ayrılacağını gizleyen Kıraç’ın sırrını öğrenir. Şimdi kendisini görmezden gelen babasının sırrını saklamakla ona en zor zamanında şans vermiş insanlara doğruyu söylemek arasında kalakalır....