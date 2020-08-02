'Menajerimi Ara' dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Çok yakında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' dizisinin ilk bölümünde; Tuba Büyüküstün konuk oyuncu olarak yer alırken, Aleyna Tilki’nin ‘Bu Benim Masalım’ şarkısı da yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor.

'Menajerimi Ara'da; sinema sektöründe çalışmak isteyen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kendini menajerlerin hırs ve rekabet dolu dünyasının içinde bulmasıyla başlayan hikayesi anlatılıyor.

Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarının izleyici katarılacağı dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken; yönetmen koltuğunda da Ali Bilgin yer alıyor.