Menajerimi Ara oyuncuları - isimleri neler, dizi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı!
Menajerimi Ara dizisi bu akşam 7. yeni bölümüyle ekrana geliyor. STAR TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara hakkında araştırmalar peş peşe geliyor. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? İşte Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında diğer merak edilenler...
Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Menajerimi Ara dizisi bu akşam heyecan dolu sahneleriyle yayınlanacak. 20:00'da izleyici karşısına geçecek olan Menajerimi Ara dizisi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Menajerimi Ara oyuncuları, konusu, dizinin çekildi yer ve fragmanı...
MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI - İSİMLERİ
Kıraç-Barış Falay
Feris-Canan Ergüder
Çınar-Fatih Artman
Peride-Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle-Ahsen Eroğlu
Barış-Deniz Can Aktaş
Emrah-Semi Sırtıkkızıl
Gülin-Gamze Karaduman
Jülide-Nazlı Senem Ünal
Bekir-Bedir Bedir
Leyla-Pınar Ünsal
Mayda-Aslı Mavitan
Beren-Yaprak Medine
Meral-Buse Sinem İren
Ece-Duygu Şen
Aydın-İdeal Beran Kotan
MENAJERİMİ ARA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekilirken özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor.
MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI
MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?
‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.
Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.