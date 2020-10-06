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06.10.2020 - 14:31 |

Menajerimi Ara oyuncuları - isimleri neler, dizi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı!

Menajerimi Ara dizisi bu akşam 7. yeni bölümüyle ekrana geliyor. STAR TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara hakkında araştırmalar peş peşe geliyor. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? İşte Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında diğer merak edilenler...

Menajerimi Ara oyuncuları - isimleri neler, dizi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı!
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Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Menajerimi Ara dizisi bu akşam heyecan dolu sahneleriyle yayınlanacak. 20:00'da izleyici karşısına geçecek olan Menajerimi Ara dizisi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Menajerimi Ara oyuncuları, konusu, dizinin çekildi yer ve fragmanı...

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI - İSİMLERİ

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Bekir-Bedir Bedir

Leyla-Pınar Ünsal

Mayda-Aslı Mavitan

Beren-Yaprak Medine

Meral-Buse Sinem İren

Ece-Duygu Şen

Aydın-İdeal Beran Kotan

MENAJERİMİ ARA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekilirken özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor.

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

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