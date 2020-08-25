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25.08.2020 - 12:21 |

Menajerimi Ara oyuncuları kimler? İşte Menajerimi Ara dizisi konusu...

Menajerimi Ara dizisi bugün ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Birçok ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara oyuncuları araştırılıyor. İşte Menajerimi Ara oyuncuları...

Menajerimi Ara oyuncuları kimler? İşte Menajerimi Ara dizisi konusu...
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Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisi bu akşam izleyicilerle buluşacak. İlk bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizide oyuncuların ve menajerlerinin hayatı yer alıyor. Barış Falay, Canan Ergüder, Ayşenil Şamlıoğlu ve birçok isim dizinin kadrosunda yer alıyor. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler?

İŞTE MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Bekir-Bedir Bedir

Leyla-Pınar Ünsal

Mayda-Aslı Mavitan

Beren-Yaprak Medine

Meral-Buse Sinem İren

Ece-Duygu Şen

Aydın-İdeal Beran Kotan

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

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