MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir?
15.09.2020 - 16:17 |

Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir?

Menajerimi Ara dizisi salı akşamlar izleyicilerle buluşuyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Menajerimi Ara'nın yönetmenliğini Ali Bilgin gerçekleştiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler?

Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir?
ABONE OL

Menajerimi Ara dizisinde oyuncular ve menajerlerin dünyası anlatılıyor. Yelda Eroğlu'nun senaryosunu yazdığı Menajerimi Ara'ya konuk oyuncular katılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Nebahat Çehre, Nükhet Duru ve Tuğa Büyüküstün gibi sanatçılar katıldı. İşte Menajerimi Ara oyuncuları...Menajerimi Ara konusu neidr?

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Bekir-Bedir Bedir

Leyla-Pınar Ünsal

Mayda-Aslı Mavitan

Beren-Yaprak Medine

Meral-Buse Sinem İren

Ece-Duygu Şen

Aydın-İdeal Beran Kotan

 

    Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları!Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliği yaptığı televizyon programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef yeni yarışmacısı Selin Aydın kimdir, kaç yaşında? Kırmızı takım kaptanı Selin Aydın Öztürk aslen nereli?

    MasterChef yeni yarışmacısı Selin Aydın kimdir, kaç yaşında? Kırmızı takım kaptanı Selin Aydın Öztürk aslen nereli?

    Sefa Okyay Kılıç kimdir? MasterChef Sefa aslen nereli, kaç yaşında?

    Sefa Okyay Kılıç kimdir? MasterChef Sefa aslen nereli, kaç yaşında?

    MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, aslen nereli?

    MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, aslen nereli?

    MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?

    MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?

    Sıradaki Haber