Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir?
Menajerimi Ara dizisi salı akşamlar izleyicilerle buluşuyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Menajerimi Ara'nın yönetmenliğini Ali Bilgin gerçekleştiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara dizisinde oyuncular ve menajerlerin dünyası anlatılıyor. Yelda Eroğlu'nun senaryosunu yazdığı Menajerimi Ara'ya konuk oyuncular katılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Nebahat Çehre, Nükhet Duru ve Tuğa Büyüküstün gibi sanatçılar katıldı. İşte Menajerimi Ara oyuncuları...Menajerimi Ara konusu neidr?
MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?
‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.
Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.
MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
Kıraç-Barış Falay
Feris-Canan Ergüder
Çınar-Fatih Artman
Peride-Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle-Ahsen Eroğlu
Barış-Deniz Can Aktaş
Emrah-Semi Sırtıkkızıl
Gülin-Gamze Karaduman
Jülide-Nazlı Senem Ünal
Bekir-Bedir Bedir
Leyla-Pınar Ünsal
Mayda-Aslı Mavitan
Beren-Yaprak Medine
Meral-Buse Sinem İren
Ece-Duygu Şen
Aydın-İdeal Beran Kotan