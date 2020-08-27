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27.08.2020 - 12:43 |

'Menajerimi Ara'da Ali Bilgin sürprizi

Fransız dizisi ‘Call My Agent’ın uyarlaması olan 'Menajerimi Ara', Star TV’de ekranlara gelmeye başladı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, kendi kimliğiyle bir bölüm için kamera karşısına geçti.

'Menajerimi Ara'da Ali Bilgin sürprizi
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Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Star TV’nin yeni dizisi ‘Menajerimi Ara’, Nükhet Duru’dan Tuba Büyüküstün’e, Çağatay Ulusoy’dan Edis’e pek çok ismi konuk ederken, yönetmen koltuğunda oturan Ali Bilgin de bir bölümlüğüne konuk oyuncu oldu.

Ali Bilgin, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı dizide, Nükhet Duru ve Nebahat Çehre'nin rol almak için birbirleriyle mücadele ettiği bir filmin yönetmeni olarak kendisini canlandıracak.

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