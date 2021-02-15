Mert Öcal: Ülkemizde Kendall Jenner'dan güzel kızlar var

Kendall ve Kylie Jenner, ablaları Kim Kardashian'a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçti. İddialı pozlar veren kardeşlerden en dikkat çekici isim Kendall Jenner oldu.

25 yaşındaki güzel, takipçilerinden 10 milyonun üzerinde beğeni almayı başardı, formda görüntüsü hakkında binlerce yorum yapıldı. Kendall Jenner, Türkiye'nin sosyal medya gündeminde de yer aldı.

"ABARTILIYOR"

Oyuncu Mert Öcal, dünyanın en popüler modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner'ın abartıldığını dile getirdi. Öcal, Twitter hesabından "Bizim ülkemizde çok daha güzel kızlar var" mesajını paylaştı. Öcal'ın sözleri tartışma konusu oldu.