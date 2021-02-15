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HaberlerMagazin Haberleri Mert Öcal: Ülkemizde Kendall Jenner'dan güzel kızlar var
15.02.2021 - 11:03 |

Mert Öcal: Ülkemizde Kendall Jenner'dan güzel kızlar var

Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde ablası Kim Kardashian'ın markası için iddialı pozlar verdi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafların ardından oyuncu Mert Öcal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mert Öcal: Ülkemizde Kendall Jenner'dan güzel kızlar var
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Kendall ve Kylie Jenner, ablaları Kim Kardashian'a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçti. İddialı pozlar veren kardeşlerden en dikkat çekici isim Kendall Jenner oldu.

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Kendall Jenner sosyal medyayı salladı

25 yaşındaki güzel, takipçilerinden 10 milyonun üzerinde beğeni almayı başardı, formda görüntüsü hakkında binlerce yorum yapıldı. Kendall Jenner, Türkiye'nin sosyal medya gündeminde de yer aldı.

"ABARTILIYOR"
Oyuncu Mert Öcal, dünyanın en popüler modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner'ın abartıldığını dile getirdi. Öcal, Twitter hesabından "Bizim ülkemizde çok daha güzel kızlar var" mesajını paylaştı. Öcal'ın sözleri tartışma konusu oldu.

Mert Öcal: Ülkemizde Kendall Jennerdan güzel kızlar var

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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