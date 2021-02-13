Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Kendall Jenner sosyal medyayı salladı
• 13 Şubat 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:

Kendall Jenner sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian'ın giyim markası için objektif karşısına geçti. 25 yaşındaki yıldız, çekimden iddialı pozlarını paylaştı.

• 13 Şubat 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Kendall Jenner, reality show yıldızı ablası Kim Kardashian'a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonunun tanıtımını yaptı.

2

Uzun zamandır moda çekimi için bir araya gelmeyen Kendall Jenner ve Kylie Jenner'ın, ablaları Kim Kardashian için modellik yapması dikkat çekti.

3

Dünyanın en popüler modellerinden biri olarak gösterilen Kendall, iddialı pozlarını 151 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

4

Kırmızı iç çamaşırıyla objektif karşısına geçen 25 yaşındaki güzel, takipçilerinden 10 milyonun üzerinde beğeni almayı başarırken, sosyal medyada gündem oldu.

5SEVGİLİLER GÜNÜ GELİYOR

"SEVGİLİLER GÜNÜ GELİYOR"

Jenner'ın "Sevgililer Günü geliyor" notunu eklediği pozlarına; Justine Skye, Mary Phillips, Diana Silvers, Joan Smalls ve Simon Huck gibi ünlü isimler de dahil takipçileri yorum yağdırdı.

6

Fiziği ile bir kez daha herkesi kendine hayran bırakan Kendall Jenner'a, 23 yaşındaki kardeşi Kylie Jenner da "Mükemmel" yorumu ile hayranlığını dile getirdi.

7

Kylie Jenner da kardeşleriyle birlikte verdiği pozları 215 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu.

8

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Kahve içmenin yeni bir faydası daha ortaya çıktı! Kulakta...

Cinsel ilişkide ten uyumunu sağlamanın 6 kolay yolu

Son dakika haberleri - Fenerbahçe de açıklama yapmıştı! FIFA, VAR için harekete geçti...

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet