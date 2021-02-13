• 13 Şubat 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
Kendall Jenner sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian'ın giyim markası için objektif karşısına geçti. 25 yaşındaki yıldız, çekimden iddialı pozlarını paylaştı.
• 13 Şubat 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
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Kendall Jenner, reality show yıldızı ablası Kim Kardashian'a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonunun tanıtımını yaptı.
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Uzun zamandır moda çekimi için bir araya gelmeyen Kendall Jenner ve Kylie Jenner'ın, ablaları Kim Kardashian için modellik yapması dikkat çekti.
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