Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle ilk paylaşım!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, dün akşam yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sevgilisinin kendisin öperken çektiği bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan güzel oyuncu, yüzünü göstermemişti. Bu paylaşım gündem olunca Boluğur'dan sevgilisiyle ilk paylaşım geldi.

Sevgilisinin yüzünün net bir şekilde görüldüğü fotoğrafın altına güzel oyuncu kalpli yüz emojisi koydu ve "Gerçek" yazdı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamalarıyla dikkat çeken Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin de kumral olması üzerine takipçileri "Kaptın yine kumralı" diyerek oyuncuya takıldı.