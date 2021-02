Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister

Uzun bir süredir televizyon ekranlarında yer almayan, kariyerini oyunculuktan şarkıcılığa yönlendiren Merve Boluğur, Enes Batur'un YouTube kanalına konuk oldu.

OYUNCULUK YAPMAK İSTEMİYOR

Kendisine birçok dizi, film teklifi geldiğini fakat sıcak bakmadığını dile getiren Merve Boluğur, bu sıralar oyunculuk yapmayı tercih etmediği için teklifleri reddettiğini söyledi.

Şimdilerde hayatında kimsenin olmadığını itiraf eden güzel oyuncu, hoşlandığı bir kişinin olduğunu söyledi. Fakat Boluğur, hoşlandığı kişinin medyatik biri olmasını tercih etmediğini dile getirdi.

“ALDATTIM VE PİŞMAN DEĞİLİM”

Merve Boluğur'un ilgi çeken itiraflarından biri de ''Aldattım ve pişman değilim'' oldu. Boluğur, bir ilişkisinde sevgilisine ayrılmak istediğini söylemiş fakat sevgilisi bu ayrılığı kabul etmeyince aldatmış. Bu itirafıyla Enes Batur'u dahi şaşırtmayı başaran Merve Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da'' dedi.

Aldattığını ve pişman olmadığını söyleyen Merve Boluğur, aldatıldığında ise çok üzüldüğünü ifade etti. Enes Batur, Merve Boluğur'a ''Evlenmeyi düşünüyor musun?'' sorusunu sorunca ise oldukça net bir cevap aldı. Boluğur, bu soruya direkt olarak ''Hiç'' cevabını verdi.

“İLK GÜN EVE GELEN ERKEK FİLM İZLEMEZ”

Batur, Boluğur'a ''Herkesten gizlediğin bir fantezin var mı?'' sorusunu da sordu fakat cevap alamadı. Boluğur “İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek bir aydan önce eve girmemeli” dedi. Boluğur açıklamasında şunları söyledi:

"Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın.. Birinci günden film mi izleyeceğiz. Birinci günden film izleyemeyiz... Kadın ve erkek bir aydan önce aynı eve girmemeli. Ben net bir tavır koyarım” dedi. Bu sözlere Enes Batur'dan itiraz geldi.

"KİLOLARINI ALDIRMAK İÇİN KAPI KAPI GEZDİ"

Uzun süredir ekranlarda olmayan, YouTuber olduktan sonra şarkıcı olacağını da açıklayan oyuncu Merve Boluğur, Işın Karaca tarafından ti’ye alınınca gündeme oturmuştu. Boluğur’un kendisini “Bir sen eksiktin güzel kız” sözleriyle ti’ye alan Işın Karaca için yakın çevresine “Kilolarını aldırmak için kapı kapı gezdi. Zayıf kadınlara hep düşmandır” dediği iddia edilmişti. Bu sözler, Işın Karaca’yı çileden çıkardı.

Işın Karaca, Merve Boluğur’un kilo ile ilgili söylediği sözlerden sonra sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak genç oyuncuya uyarılarda bulundu.

Karaca, “Atalarımız şöyle buyurmuş:“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma” illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum!! Her şeklimle!!! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur! Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım. Ayıp değil ki kilolu olmak! Ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110kiloydum! Bu ne demek biliyor musun güzel kız! Şişmandım!! Ama ses aynı ses! Kadın aynı kadın! Güzellik çok önemli bir kavram değil! Allah’ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idam ediyorum ve her günüm için şükrediyorum! Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok” diye yazdı.

“SESİNİN ALTINDA EZİLİRSİN..”

İkilinin tartışması gündemdeki sıcaklığını korurken, tartışmaya sürpriz bir isim daha dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğba Özerk, "Işın Karaca'nın kilosunun değil, sesinin altında ezilirsin. Sen kendi klasmanındakilere psikolojik danışmanlık yapmaya devam et güzel kız" sözleriyle Boluğur'a gönderme yaptı.

"BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Merve Boluğur, hakkında çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yanıt vermişti. "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyen Boluğur hakkındaki iddiaları yalanladı.

İLK ŞARKISI 'FREKANS'

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıklamıştı. Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekmişti.