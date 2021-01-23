• 23 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur: İftira atmayın! Adımı kullanmayın
Merve Boluğur, polemik yaşadığı şarkıcı Işın Karaca'nın, "Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı hep kadındır" sözlerinden sonra suskunluğunu bir kez daha bozdu. Ünlü oyuncu, "Sesim, fiziğimin sahibi Allah. Kula hesap vermiyorum. Adımı kullanmayın" dedi.
• 23 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Merve Boluğur ile Işın Karaca arasındaki gerilim devam ediyor... Boluğur'un "Sürprizimi açıklıyorum, yeni şarkım yolda" şeklindeki açıklamasından sonra Karaca, sosyal medyada "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız" mesajını yayınlamıştı.
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"KİLOLO OLMAK AYIP DEĞİL Kİ"
Karaca, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapmıştı: Atalarımız şöyle buyurmuş; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' İlla ki konuşacaksan, ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum, her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur. Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım, ayıp değil ki kilolu olmak ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum...
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"Bu ne demek biliyor musun güzel kız? Şişmandım ama ses aynı ses, kadın aynı kadın. Güzellik çok önemli bir kavram değil. Allah'ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idame ediyorum ve her günüm için şükrediyorum. Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok. Kimsenin güzelliğini ya da zayıflığını kıskanacak halim yok. Çünkü o arada o zayıf ve müzik piyasasındaki bütün güzel kızlar benim gibi şarkı söyleme derdindeydi. Sen ki geçmişinde marka yüzü olduğun ürünlerin her boyuttaki kadına satıldığını bilirken böyle talihsiz bir açıklama ile kendini baltalıyorsun..."
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"KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI KADINDIR"
"Şimdi sana zahmet elindeki telefonu artık kenara koy, kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin ve lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma! Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı hep kadındır ama ben sana söz veriyorum; o şarkıyı okuyacaksın ya... Stüdyona gelip, okutmayı ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar, unutmayın."
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