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• 23 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur: İftira atmayın! Adımı kullanmayın

Merve Boluğur, polemik yaşadığı şarkıcı Işın Karaca'nın, "Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı hep kadındır" sözlerinden sonra suskunluğunu bir kez daha bozdu. Ünlü oyuncu, "Sesim, fiziğimin sahibi Allah. Kula hesap vermiyorum. Adımı kullanmayın" dedi.

• 23 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Merve Boluğur ile Işın Karaca arasındaki gerilim devam ediyor... Boluğur'un "Sürprizimi açıklıyorum, yeni şarkım yolda" şeklindeki açıklamasından sonra Karaca, sosyal medyada "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız" mesajını yayınlamıştı.

2DERDİ ZAYIF OLMAM

"DERDİ ZAYIF OLMAM"

Işın Karaca'nın "Bir sen eksiktin" çıkışından sonra Boluğur'un yakın arkadaşlarına, "Zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Derdi benim zayıf olmam" şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülmüştü.

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Bu haberlerin ardından Instagram'da Karaca'nın fotoğrafını yayınlayan 33 yaşındaki oyuncu, "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" notunu düşerek, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

4KİLOLO OLMAK AYIP DEĞİL Kİ

"KİLOLO OLMAK AYIP DEĞİL Kİ"

Karaca, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapmıştı: Atalarımız şöyle buyurmuş; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' İlla ki konuşacaksan, ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum, her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur. Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım, ayıp değil ki kilolu olmak ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum...

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"Bu ne demek biliyor musun güzel kız? Şişmandım ama ses aynı ses, kadın aynı kadın. Güzellik çok önemli bir kavram değil. Allah'ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idame ediyorum ve her günüm için şükrediyorum. Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok. Kimsenin güzelliğini ya da zayıflığını kıskanacak halim yok. Çünkü o arada o zayıf ve müzik piyasasındaki bütün güzel kızlar benim gibi şarkı söyleme derdindeydi. Sen ki geçmişinde marka yüzü olduğun ürünlerin her boyuttaki kadına satıldığını bilirken böyle talihsiz bir açıklama ile kendini baltalıyorsun..."

6KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI KADINDIR

"KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI KADINDIR"

"Şimdi sana zahmet elindeki telefonu artık kenara koy, kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin ve lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma! Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı hep kadındır ama ben sana söz veriyorum; o şarkıyı okuyacaksın ya... Stüdyona gelip, okutmayı ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar, unutmayın."

7SESİNİN ALTINDA EZİLİRSİN

"SESİNİN ALTINDA EZİLİRSİN"

Tartışmaya sürpriz bir isim daha dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Tuğba Özerk, "Işın Karaca'nın kilosunun değil, sesinin altında ezilirsin. Sen kendi klasmanındakilere psikolojik danışmanlık yapmaya devam et güzel kız" sözleriyle Boluğur'a gönderme yaptı.

8MERVEDEN YENİ AÇIKLAMA

MERVE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Merve Boluğur, Işın Karaca'nın bu sözlerinden sonra bir açıklama daha yaptı. Ünlü oyuncu, "Sesim, fiziğimin sahibi Allah. Kula hesap vermiyorum. Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın. Böyle gündemlerde yer almıyorum. Adımı kullanmayın" dedi.

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