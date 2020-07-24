24.07.2020 - 19:54 |
Merve BoluÄŸur'un yeni sevgilisi kimdir? Merve BoluÄŸur'un sevgilisinin adÄ± ne, kaç yaÅŸÄ±nda?
Merve BoluÄŸur'un yeni sevgilisi magazin gÃ¼ndeminde konuÅŸuluyor. ÃœnlÃ¼ oyuncu Merve BoluÄŸur, yeni sevgilisini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. BoluÄŸur'un sevgilisinin kim olduÄŸu ise merak ediliyor. Ä°ÅŸte Merve BoluÄŸur'un yeni sevgilisi ile ilgili detaylar...
ÃœnlÃ¼ oyuncu Merve BoluÄŸur yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Merve BoluÄŸur yeni sevgilisi ile olan fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Merve BoluÄŸur'un sevgilisi ile ilgili detay dikkat Ã§ekti. Peki Merve BoluÄŸur'un yeni sevgilisi kimdir?
Â MERVE BOLUÄžUR'UN SEVGÄ°LÄ°SÄ° KÄ°MDÄ°R?
Merve BoluÄŸur, Instagramâ€™dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸk fotoÄŸrafÄ±yla dikkat Ã§ekti. BoluÄŸur'un sevgilisi de kendi Instagram hesabÄ±ndan aÅŸk fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
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Merve BoluÄŸur, yeni sevgilisinin ismini aÃ§Ä±klamazken, ilginÃ§ bir detay ise sosyal medyada ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
BoluÄŸurâ€™un sevgilisinin, iki yÄ±l boyunca BoluÄŸurâ€™un fotoÄŸraflarÄ±na hayran bir ÅŸekilde yorum yapmasÄ± dikkat Ã§ekti.
Filiz AkÄ±n ile oÄŸlu Ä°lker Ä°nanoÄŸlu aylar sonra kavuÅŸtuCorona viruÌˆs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz AkÄ±n ile ogÌ†lu buluÅŸtu. Filiz AkÄ±n, kendisi gibi oyuncu olan oÄŸlu Ä°lker Ä°nanoÄŸlu ile kavuÅŸtuÄŸu anlarÄ±n videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluÄŸla" notuyla Instagram'dan paylaÅŸtÄ±.