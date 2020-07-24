ÃœnlÃ¼ oyuncu Merve BoluÄŸur yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Merve BoluÄŸur yeni sevgilisi ile olan fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Merve BoluÄŸur'un sevgilisi ile ilgili detay dikkat Ã§ekti. Peki Merve BoluÄŸur'un yeni sevgilisi kimdir?

Â MERVE BOLUÄžUR'UN SEVGÄ°LÄ°SÄ° KÄ°MDÄ°R?

Merve BoluÄŸur, Instagramâ€™dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸk fotoÄŸrafÄ±yla dikkat Ã§ekti. BoluÄŸur'un sevgilisi de kendi Instagram hesabÄ±ndan aÅŸk fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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Merve BoluÄŸur, yeni sevgilisinin ismini aÃ§Ä±klamazken, ilginÃ§ bir detay ise sosyal medyada ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BoluÄŸurâ€™un sevgilisinin, iki yÄ±l boyunca BoluÄŸurâ€™un fotoÄŸraflarÄ±na hayran bir ÅŸekilde yorum yapmasÄ± dikkat Ã§ekti.