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05.10.2020 - 08:27 |

Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok

Oyuncu Merve Çağıran, Karaköy’de kız arkadaşlarıyla birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok
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Geçtiğimiz temmuz ayında 2016’da evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki’yle boşanan İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Merve Çağıran’ın, yuva yıktığı iddia edilmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Uçankuş TV muhabirinin objektifine takılan Çağıran, İsmail Hacıoğlu’yla ilgili sorulara, “Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” dedi.

Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok

Magazin Haberleri Bülteni (4 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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