MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Merve Şarapçıoğlu-Berk Oktay'dan tehlikeli hareketler
23.02.2021 - 10:59 |

Merve Şarapçıoğlu-Berk Oktay'dan tehlikeli hareketler

Birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz gün motosikletle tura çıktı.

Merve Şarapçıoğlu-Berk Oktay'dan tehlikeli hareketler
ABONE OL

Merve Şarapçıoğlu’ndan Şubat 2020’de boşanan oyuncu Berk Oktay (38), Temmuz 2020'de kendisinden dört yaş küçük meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi

KASK TAKMADILAR
Posta'da yer alan habere göre; 2 Şubat’ta da evlilik kararı alan sevgililer, önceki gün motosiklet ile tura çıktı. Görenler şaştı kaldı. Çünkü her ikisinin de kaskı yoktu.

Merve Şarapçıoğlu-Berk Oktaydan tehlikeli hareketler

"GEL DE 'EVET' DEME"
Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Oktay, el ele tutuştukları kareyi, “Beraber yaşlanalım mı?’ dedim, ‘Evet’ dedi” notuyla yayınlamıştı. Atiksoy da aynı fotoğrafı paylaşarak, “Gel de ‘Evet’ deme. Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim” karşılığını vermişti. Oktay ve Atiksoy, takipçilerinden ve hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Sahada mağlup, gönlümde galip'
    Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika: Josef'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler!

    Son Dakika: Josef'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler!

    NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

    NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

    Kollarda ve bacaklarda oluşan şişlikler hangi hastalığın habercisi?

    Kollarda ve bacaklarda oluşan şişlikler hangi hastalığın habercisi?

    Fuat Çapa: "Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil"

    Fuat Çapa: "Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet