Merve Şarapçıoğlu-Berk Oktay'dan tehlikeli hareketler

Merve Şarapçıoğlu’ndan Şubat 2020’de boşanan oyuncu Berk Oktay (38), Temmuz 2020'de kendisinden dört yaş küçük meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

KASK TAKMADILAR

Posta'da yer alan habere göre; 2 Şubat’ta da evlilik kararı alan sevgililer, önceki gün motosiklet ile tura çıktı. Görenler şaştı kaldı. Çünkü her ikisinin de kaskı yoktu.

"GEL DE 'EVET' DEME"

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Oktay, el ele tutuştukları kareyi, “Beraber yaşlanalım mı?’ dedim, ‘Evet’ dedi” notuyla yayınlamıştı. Atiksoy da aynı fotoğrafı paylaşarak, “Gel de ‘Evet’ deme. Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim” karşılığını vermişti. Oktay ve Atiksoy, takipçilerinden ve hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı almıştı.