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02.09.2020 - 15:43 |

Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Berlin'de yaşayan Uzerli, 5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!
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Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, bir süredir Berlin'de yaşıyor. Son olarak Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncunun, Zamazingo isimli bir magazin sayfasında 6 aylık hamile olduğu iddia edildi.

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Meryem Uzerli'den yeni yaşa özel poz

37 yaşındaki Meryem Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi. Tv100'ün haberine göre Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" dedi.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor

Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti. 

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