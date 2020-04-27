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27.04.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Mia için yardım istedi

Gülben Ergen, tedavi olabilmesi için 13 milyon TL gereken SMA Tip 1 hastası Mia ve ailesiyle, FaceTime’dan görüştü. Şarkıcı, Türk halkına yardım çağrısında bulundu

Mia için yardım istedi

Gülben Ergen, SMA Tip 1 hastası dokuz aylık Mia’nın tedavisi için yardım istedi. Bebek ve ailesiyle, FaceTime yaptığı anı Instagram’dan paylaşan şarkıcı, “Polonya’da dünyaya gözlerini açan minik kızımızın yaşayabilmesi için desteğimize ihtiyacı var. Kişi başı 10 TL bağış yapsanız, 1 milyon insan yardım edince 10 milyon TL toplanır” açıklamasını yaptı.
Takipçilerinden destek isteyen Ergen, “Korona sebebiyle hepimizin maddi ve manevi zor günlerden geçtiği bu dönemde, bağış yapmak insanlara zor geliyor. Bütün Türkiye’yi, garsonluk yaparak ailesini geçindiren babanın derdine derman olmaya çağırıyorum. Kartal bebek için nasıl ayaklandık ve başardıysak, yine yapabiliriz” şeklinde konuştu.

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