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06.11.2020 - 07:00 |

Michelin yıldızlı şeften İstanbul’a mekan

Farklı ülkelerdeki restoranlarıyla ses getiren, kalbinin yemek pişirirken attığını belirten iki Michelin Yıldızlı şef Michael Riemenschneider, Twins Kitchen ile İstanbul’da hizmete başladı.

Michelin yıldızlı şeften İstanbul’a mekan
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Farklı ülkelerdeki restoranlarıyla ses getiren, kalbinin yemek pişirirken attığını belirten iki Michelin Yıldızlı şef Michael Riemenschneider, Twins Kitchen ile İstanbul’da hizmete başladı. Almanya doğumlu şef, Türk kökenli eşi ve yemek pişirmekten aldığı ilhamla gastronomiye katkı sağlamak için geçtiğimiz yıl İstanbul’a yerleşmişti. Değişimin yemek masasında başladığını belirten Riemenschneider, “Hedefimiz en iyi lezzetleri, hizmeti ve ulaşılabilir farklı bir deneyimi arayan misafirleri ağırlamak” dedi.

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
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Cadde Yazarları

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