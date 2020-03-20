Milliyet.com.tr’nin mutlu günü

Milliyet.com.tr Cadde Sorumlusu olarak görev yapan ve başarılı haberlere imza atmış olan arkadaşımız Gökhan Karataş, Hurriyet.com.tr editörlerinden Selin Irmak Kaçmaz ile dünya evine girdi.

Ülke genelinde Corona virüs önlemleri nedeniyle 5 Nisan’da gerçekleşecek olan düğününü ertelemek zorunda kalan arkadaşımız Gökhan Karataş ve Selin Irmak Kaçmaz yine önlem nedeniyle sadece ailelerin olduğu sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Dünyanın geçtiği bu zor süreçte mutluluk haberi ile yüzümüzü gülümseten arkadaşımıza ömür boyu mutluluklar dileriz.