MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Milliyet.com.tr’nin mutlu günü
20.03.2020 - 16:13 |

Milliyet.com.tr’nin mutlu günü

Milliyet.com.tr Magazin Sorumlusu Gökhan Karataş, Hurriyet.com.tr editörlerinden Selin Irmak Kaçmaz ile dünya evine girdi.

Milliyet.com.tr’nin mutlu günü

Milliyet.com.tr Cadde Sorumlusu olarak görev yapan ve başarılı haberlere imza atmış olan arkadaşımız Gökhan Karataş, Hurriyet.com.tr editörlerinden Selin Irmak Kaçmaz ile dünya evine girdi.

Ülke genelinde Corona virüs önlemleri nedeniyle 5 Nisan’da gerçekleşecek olan düğününü ertelemek zorunda kalan arkadaşımız Gökhan Karataş ve Selin Irmak Kaçmaz yine önlem nedeniyle sadece ailelerin olduğu sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Dünyanın geçtiği bu zor süreçte mutluluk haberi ile yüzümüzü gülümseten arkadaşımıza ömür boyu mutluluklar dileriz.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz'

'Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz'

Gizlice evlendiler

Gizlice evlendiler

Ender Saraç'ın corona virüsü test sonucu belli oldu!

Ender Saraç'ın corona virüsü test sonucu belli oldu!

Alina Boz: Dünyamız bize bir mesaj veriyor

Alina Boz: Dünyamız bize bir mesaj veriyor

Sıradaki Haber