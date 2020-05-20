Milliyet’ten müjde!

Emrehan Halıcı’nın sorularıyla, GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu tarafından hazırlanan GriCeviz Zeka Oyunları, her çarşamba gazetemizle hediye... Altı kategoride (sözel, sayısal, görsel, mantık, bellek ve dikkat), 24 oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil uygulamanın TÜBİTAK destekli GriCeviz Yapay Zeka Algoritması’nda, öğrenme hızını artıracak kişiye özel oyun seçenekleri sunuluyor. Halıcı’nın 40 yılı aşkın süredir hazırladığı Akıl Oyunları Soruları ve Zeka Oyunları yarışmalarından edindiği deneyimlerle geliştirilen GriCeviz Projesi’nin akademik kurulunda Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Halil Yurdugül, Doç. Dr. Sait Uluç, Prof. Dr. Soner Yıldırım ve Prof. Dr. Uğur Halıcı bulunuyor.