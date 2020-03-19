19.03.2020 - 07:00 |
Milyon dolar’lık bağış
Hollywood’un gözde çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds’ın ardından, Ciara ve Russel Wilson da koronavirüsü önlemek adına yardım derneklerine bağışta bulundu.
Hollywood’un gözde çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds’ın ardından, Ciara ve Russel Wilson da koronavirüsü önlemek adına yardım derneklerine bağışta bulundu. Instagram’dan açıklama yapan ikili, “Dünyanın hepimize ihtiyacı var. 1 milyon doları Seattle için bağışlıyoruz. Bu zor zamanda birbirimize destek olalım” dedi. Lively ve Reynolds da geçtiğimiz günlerde iki ayrı derneğe 1 milyon dolar’lık bağış yapmıştı.