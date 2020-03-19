Hollywood’un gözde çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds’ın ardından, Ciara ve Russel Wilson da koronavirüsü önlemek adına yardım derneklerine bağışta bulundu. Instagram’dan açıklama yapan ikili, “Dünyanın hepimize ihtiyacı var. 1 milyon doları Seattle için bağışlıyoruz. Bu zor zamanda birbirimize destek olalım” dedi. Lively ve Reynolds da geçtiğimiz günlerde iki ayrı derneğe 1 milyon dolar’lık bağış yapmıştı.