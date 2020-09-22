MİLYONLUK DESTEK!

Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilgisayarı olmadığından dolayı zorluk çeken öğrenciler için ‘Haydi Şimdi’ isimli kampanya düzenledi. Her bilgisayar için 3 bin TL olarak belirlenen bağış tutarı kapsamında 10 milyon TL toplandı. Ilıcalı, kızları adına 500 bin TL bağışladı.

Kampanyaya Amine Gülşe-Mesut Özil çifti 250 bin TL, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra da 200 bin TL’yle destek oldu. Ciğerci, programda ayrıca önümüzdeki yıl bir okul yaptıracağını açıkladı. Kızılay aracılığıyla toplanan parayla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dizüstü bilgisayar alınacak ve ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılacak.