Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? Mine Tugay biyografisi

Mine Tugay kimdir sorusu magazin gündemini ve sosyal medyayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yer alan Mine Tugay yaptığı son paylaşımın ardından sosyal medyada gündem oldu. Saç rengini değiştiren güzel oyuncunun paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Peki Mine Tugay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünden mezun olan güzel oyuncu birçok tiyatro, dizi ve sinema filminde rol aldı

Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı. 2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı. 2006 yılında Yüksek Lisans'ını bitirdi. Aynı yıl Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoğlu rejisiyle Çok Uzak adlı oyunda oynayan Mine Tugay, Show TV'de yayınlanan Gülpare ve Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz adlı dizilerde başrolde yer almıştır.

TRT1'de yayınlanan Aynadaki Düşman dizisinde Haluk Piyes ile başrol oynamıştır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin 3.sezonunda Bahar karakteri ile katılmıştır. Dördüncüsü düzenlenen 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'ni Engin Hepileri ile birlikte sunmuştur.

Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizinin ilk sezonu sonunda diziden ayrılmış, Twitter hesabı üzerinden senaristin role biçtiği ömrün bu olduğunu ve kendi isteğiyle diziden ayrılmadığını belirtmiştir. 2014'te atv'de yayınlanan Kalp Hırsızı dizinde Kenan Ece ile başrolü paylaşmış, ancak dizi bir süre sonra yayından kalkmıştır. Sonrasında Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde oynadıktan sonra 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı.

Geleneksel Nazım Günleri'nde, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır.

'Beko Plazma TV' , 'Eti Çay Keyfi', 'Anadolu Bank', 'Bosch Çamaşır Makinası', 'Ecobella Home', ‘Bosch Logixx 8 Çamaşır Makinası' oyuncunun yer aldığı reklam filmleri arasındadır.

Mine Tugay'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2011-2012 – 5'er Beşer – BKM

2010-2011 – Tilt (oyun) – Talimhane Tiyatrosu

2010-2011 – Beğendiğiniz Gibi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 – İnsanlık Ölmedi Ya – Nazım Hikmet

2010 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 108 Yaşında"

2009 Yusuf ile Menofis

2009 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 107 Yaşında"

2007 – Yalancı Tanık

2007 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 105 Yaşında"

20082009 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot

20072008 – Karatavuk – Tiyatro Dot

20042005 Çok Uzak – Tiyatro Dot

Mine Tugay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)

2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)

2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)

2015 ­ Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)

2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)

2013­2014 ­ Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)

2012-2013 ­ Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)

2012 ­ Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)

2011­2012 ­ Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 ­ 5’er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)

2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)

2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)

2010 ­ 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)

2009 ­ Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)

2009 ­ Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)

2008 ­ Felix Und Scorpion (Kısa Film)

2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)

2007 ­ Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)

2006 – Gülpare (Gülbahar) (TV Dizisi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Bacı Aslı) (Sinema Filmi)

2005 ­ Aşk Her Yaşta (Elvan) (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Pazarlık Yapan Kadın) (Sinema Filmi)

2004 ­ Aliye (Defne) (dizi)

2004 ­ Adı Aşk Olsun (Eda) (TV Dizisi)

2002 ­ Gülbeyaz (Başak) (TV Dizisi)