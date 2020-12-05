'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti

Arkadaşı Uğurcan Peker'in paylaştığı fotoğrafı sosyal medya sayfasına taşıyan Öykü Çelik, İsmail Berhan'ın da olduğu kareye kalp emojisi koydu. Böylece Berhan'a aşkını ilan eden Çelik, üç gün önce gayrimenkul danışmanının aracıyla hastaneye giderken objektiflere takılmıştı.



"MİNİ ETEK GİYMİŞ KIZLA BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU?"

Ünlü oyuncu, Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalında yayınlanan 'Sanane Cihanna' programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Öykü Çelik'in "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" şeklindeki sözleri, Twitter'da gündem olmuştu.



