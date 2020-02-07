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07.02.2020 - 07:00 |

Minik dostlara destek

14 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanan ‘Nasipse Olur’ filminin oyuncularından, Algı Eke, Yeşim Dalgıçer ve yapımcı Vahdet Erdoğan, verdikleri sözü tutarak Ömür Gedik’in kurduğu Haçiko Derneği’yle iş birliği yaptı.

Minik dostlara destek

14 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanan ‘Nasipse Olur’ filminin oyuncularından, Algı Eke, Yeşim Dalgıçer ve yapımcı Vahdet Erdoğan, verdikleri sözü tutarak Ömür Gedik’in kurduğu Haçiko Derneği’yle iş birliği yaptı. Beykoz Ormanı’nda sokak hayvanlarına 250 kg. mama dağıtan ekipten Eke, “Bu proje çok güzel bir şeye vesile oldu. Vahdet Bey’in organize ettiği ve düşündüğü bir etkinlik. Ben kendimce zaten minik dostlarımıza destek veriyorum. İki köpeğim, bir kedim var. Ama sokak hayvanlarına da yardım etmek gerekiyor” dedi.
Gedik ise, “Vahdet Bey’in bağışladığı mamanın 250 kiloluk kısmını, Elazığ’da deprem bölgesindeki canlarımıza göndereceğiz” açıklamasını yaptı.

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