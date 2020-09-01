01.09.2020 - 07:00 |
Modellik yaptı
Yaz tatilini Çeşme’de geçiren Asuman Dabak,bir plajda modellik yaparken görüntülendi.
Yaz tatilini Çeşme’de geçiren Asuman Dabak,bir plajda modellik yaparken görüntülendi. Funda Mızrak’ın sahibi olduğu The Bali Fashion’ın yeni sezon yüzü seçilen oyuncu, markanın 2021 yaz koleksiyonu için objektif karşısına geçti.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.