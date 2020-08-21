Plajda şen kahkahalar

Uzun zamandır Çeşme'de yaz tatilini geçiren Asuman Dabak, beach içindeki telefon konuşması sırasında attığı kahkahayla dikkat çekti. Dabak, elinde içeceği ile deniz kenarına inerek konuşmasına devam etti.

Mayısta Endonezya'nın Bali Adası'nda yaz sezonunu açan Asuman Dabak, formda vücuduyla beğeni topladı. 50 yaşındaki Asuman Dabak, 'Hayat Bi' Gün şarkısının klibi için gittiği Bali Adası'nda piton yılanını öperek, cesur bir harekete de imza atmıştı.

“AZ YEMEK, BOL SU”

Asuman Dabak, formda kalmanın sırrını da takipçileriyle paylaşmıştı. Dabak sırrını soranlara, "Özel formülüm yok. Az yemek, bol su, pozitif enerji, güler yüzlü dostlar beni zinde tutuyor." yanıtını vermişti.