Moderatör oldu

Organizasyonun moderatörlüğünü üstlenen Ceyda Düvenci, katılımcıları proje hakkında bilgilendirirken, Alerji ile Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Özlem Ceylan, influencer Saadet Algan ve dermatolog Yusuf Kelleci’yle de söyleşiler yaptı.Bioderma’nın ‘Atoderm Senin Şehrinde’ projesinin beşinci durağı, Ordu oldu. Organizasyonun moderatörlüğünü üstlenen Ceyda Düvenci, katılımcıları proje hakkında bilgilendirirken, Alerji ile Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Özlem Ceylan, influencer Saadet Algan ve dermatolog Yusuf Kelleci’yle de söyleşiler yaptı.