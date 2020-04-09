Molatik'in #Evdekal konuğu Gökhan Türkmen oldu!

Corona virüs nedeniyle #evdekal çağrısına yediden yetmişe herkes uyuyor. Şarkıcı Gökhan Türkmen de Molatik'in Youtube kanalında evde neler yaptığını anlattı.

Yedi buçuk saat konser

Gökhan Türkmen 'Bu savaşta en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına adadım, izleyici sayısının 1000'in altına düşeceği zaman konseri bırakacağımı söyledim sabaha kadar sayı düşmedi ben de konsere devam ettim.' diyen Gökhan Türkmen'in canlı yayında açıklamaları şöyleydi:

"Bu konserle ilgili normalde gelmesi gereken şarkılar vardı ancan süreç nedeniyle gecikeceğini bildirdi. Saat olarak net bir şey söyleyemem ama canlı yayınlara devam edeceğim."

Molatik Evdekal yayınları farklı konuklarıyla günün farklı saatlerinde okurlarımıza #Evdekal sürecinde yalnız olmadığını hatırlatıyor.

Canlı yayının tamamı ve tüm konukların olduğu seriyi izlemek için tıklayın: