Moral oldu!

Celine Dion, karantinadaki hayranlarına moral vermek için 2019 yılında yayınladığı ‘Courage’ isimli albümünden bir fotoğrafı paylaştı. 4.4 milyon takipçili Instagram hesabından sevenlerine seslenen sanatçı, karenin altına ‘Nobody’s Watching’ parçasının şu sözlerini yazdı: “Kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söylemek / Kimse ilgilenmiyormuş gibi konuşmak / Ne istiyorsamonu giymek istiyorum.”