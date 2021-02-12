Mucize Doktor Adil Hoca öldü mü, diziden ayrıldı mı? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılıyor?

Ali Vefa'yı hayata dahil etmek isteyen ve onun doktorluk kariyerinde en önemli destekçisi olan Adil Erinç Hoca, Mucize doktor dizisinin baş karakterlerinden biridir. Adil Erinç rolünü ise başarılı oyuncu Reha Özcan canlandırıyor. FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisi oyuncuları ve konusuyla ekranların dikkat çeken yapımları arasında. İşte, Reha Özcan biyografisi...

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mucize Doktor dizisinde başarılı performans sergileyen başrol oyuncularından Reha Özcan yani Adil Hoca, diziden ayrılacak. Sebebi henüz bilinmese de reytinglerde düşüş yaşayan dizinin oyuncu kadrosunda sınırlandırma yapacağı söyleniyor. Adil Hoca'ya hayat veren usta isim Şubat ayının ilk haftasında da sette olacak ancak ardından ekibe veda edecek.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Ragıp Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya’ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur. Oyuncu Yeşim Özcan ile evlidir.