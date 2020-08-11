Müge Anlı ile Tatlı Sert bitti mi? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı 30 Temmuz 2020'de yaptığı program ile sezon finali yaptı. Yeni sezonda izleyicileri ile buluşacak olan Müge Anlı'nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı 30 Temmuz Perşembe günü seyircilerine veda etti. Yeni sezona için hazırlıklarını sürdüren Müge Anlı yeni dönemde yeni stüdyosunda yayınlara devam edeceğini duyurdu. 30 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre taşınma sürecine göre 3 ya da 4 hafta sonra yayına başlayacağını duyurdu.

Müge Anlı yeni bölümlerinin Eylül ayında izleyici ile buluşması bekleniyor.