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22.08.2020 - 15:17 |

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert için heyecan dorukta. Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Müge Anlı hazırlıklarını tamamladı. Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı'nın yeni sezon bölümleri ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi...
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Müge Anlı ne zaman başlayacak? Hafta içi her sabah ATV'de yayınlanan Müge Anlı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. 13. sezonu yayınlanacak olan Müge Anlı 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı olarak saat 10.00'da yayınlanıyor. Yeni sezonda da yeni konu ve konukları ile olayları çözecek.

22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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